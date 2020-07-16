Велотренажеры в офисе спасут здоровье сотрудников компании

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Ученые Университета Стерлинга утверждают: если поставить в офисе велотренажеры и заставить работников на них тренироваться два раза в неделю, можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний или диабета у сотрудников компании, пишет The Daily Mail. Это доказал эксперимент.Как показало исследование, тренировки продолжительностью всего 8 минут 40 секунд, проводящиеся каждые пару дней, вполне достаточны для улучшения здоровья сердца. Непродолжительные нагрузки снижают риск сердечных заболеваний на 15%, а также позволяют уменьшить вероятность развития диабета 2-го типа.Тренировки позволили увеличить насыщенность кислородом крови и объем переносимого кислорода в целом, что положительно отразилось на состоянии здоровья. Известно: в эксперименте приняли участие 25 офисных работников, 12 из которых выступали в качестве контрольной группы и не тренировались. У основной группы тренировки проводились два раза в неделю в течение шести недель. Тренировочные программы сочетали кручение педалей с умеренной скоростью и два коротких цикла максимального ускорения по 20 секунд.Ученые измерили показатель VO2 max (максимальное потребление кислорода), который довольно наглядно показывает работоспособность сердца и легких. Оказалось, показатель вырос примерно на 10% благодаря тренировкам, что соответствовало снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте на 15%.