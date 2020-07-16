Названы целебные свойства черного перца

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Специи творят чудеса.Многие считают черный перец популярной специей, которая делает вкус пищи острой и насыщенной. Однако это не единственный его плюс. Медики рассказали, что он может принести большую пользу.Специалисты выяснили, что черный перец имеет намного больше плюсов, чем все считали.ПищеварениеСвежий черный перец содержит соляную кислоту, которая помогает пищеварению. Дополнительно она оказывает эффект на кишечник, снижая риск желудочно-кишечных расстройств.ЗапорыЛюдям, страдающим от запора, стоит добавлять к пище черный перец. Регулярное его потребление помогает с решением проблемы.Лишний весЧерный перец помогает похудеть. Его можно добавлять к зеленому чаю два-три раза в день. Большое количество фитонутриентов, присутствующих в составе, способствует сокращению количества жира в организме.РакСчитается, что в сочетании с куркумой черный перец предотвращает рак. В черном перце присутствуют антиоксиданты, витамин А и каротиноиды, которые помогают предотвратить рак и другие смертельные заболевания.