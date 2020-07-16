Вирусологи объяснили, почему ошибаются тесты на COVID-19
"Существуют тесты, чувствительность которых находится на недостаточно высоком уровне — они не позволяют обнаружить антитела, если последних немного. В некоторых случаях результат теста определяется организацией процедуры тестирования. Если тесты направлены на неудачный антиген, то они могут обнаружить остаточный след других патогенов", — сказала вирусолог.
Лариса Попович отметила, что в РФ используются шестнадцать тестов на коронавирусную инфекцию нового типа. Речь идет о тестах с разной чувствительностью, эффективность применения которых зависит от конкретных сценариев.
"Конечно, у каждого теста есть те или иные ограничения. Иногда ложные результаты получаются из-за неверного выбора участка генома. Тесты из Китая грешили этим с самого начала пандемии", — добавила эксперт, уточнив, что чувствительность произведенных в России тестов на коронавирус находится на уровне 95-96 процентов, поэтому ошибки иногда все-таки случаются. Для того, чтобы защититься от ошибок, нужно проходить тестирование несколько раз.
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