Врач рассказал о несовместимости вакцины от COVID-19
"Побочки не будет, это точно. Другое дело, что по времени их немного надо, желательно развести будет, чтобы одновременно все-таки не колоть. Из этих соображений хотя бы на пару недель желательно их развести. На пару-тройку недель", — ответил Гинцбург на вопрос, можно ли будет сочетать вакцинацию от COVID-19 с другими сезонными прививками, в том числе от гриппа.
Это, как уточнил специалист, уже задача организаторов календаря прививок.
"Задача вполне решаемая. Более сложные задачи решали на моей памяти, когда гепатит В вводили в роддомах, соответственно, там надо было с прививкой от туберкулёза разводить по времени. Тоже все решили", — напомнил Гинцбург.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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