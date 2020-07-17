Как жить дольше? Лучший тип жира для защиты от сердечных смертей

Британские медики из NHS (Национальная служба здравоохранения) назвали лучший тип жира для защиты от ранних смертей, вызванных сердечными заболеваниями, – это оливковое масло. Даже небольшое изменение диеты или образа жизни может помочь увеличить продолжительность жизни, избежав преждевременной кончины, утверждают они.Как жить дольше? По словам специалистов NHS, можно увеличить свои шансы на долголетие, используя во время обеда оливковое масло. Это снижает шансы на появление симптомов сердечных заболеваний, говорят они.«Ключом к тому, чтобы жить дольше, может стать здоровое, сбалансированное питание, включающее не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день, а также регулярные физические упражнения. Но вот еще один рецепт: использование оливкового масла для приготовления пищи является один из лучших простых способов сохранить здоровье сердца», - цитирует экспертов издание Express.Они поясняют: данный тип жира богат полифенолами и антиоксидантами, которые в комплексе очень эффективно защищают от сердечных повреждений. Помимо того, содержит олеиновую кислоту, способную снижать высокий уровень холестерина. Около 85 процентов жиров в оливковом масле являются ненасыщенными и полезными для сердца – они хорошо известны своей способностью улучшать состояние сосудов, их проводимость, эластичность тканей. Вдобавок специфический компонент масла оливы, гидрокситирозол, проявляет себя как антиоксидант, защищая сердечную мышцу (также печень, головной мозг) от вредных последствий чрезмерного употребления в пищу животных жиров.«Нужно стремиться съедать есть столовую ложку оливкового масла каждый день», - такова рекомендация кардиологов.Они добавили, что такая привычка способствует сокращению уровня «плохого» холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности), что обеспечивает защиту не только от сердечных смертей и гипертонии, но и возрастных заболеваний мозга, связанных с упадком когнитивных функций.