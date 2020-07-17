Названы самые чувствительные к погоде группы людей

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Названы наиболее чувствительные к погоде группы людей. По мнению экспертов РИА Новости, больше других от метеозависимости страдают девушки до 24 лет и женщины старше 60 лет.«Метеозависимость — действительно существующее явление, ряд людей крайне чувствительны к переменам погоды. Это, как правило, люди, у которых больные суставы, вегетососудистая дистония… В основном подвержены все-таки у нас женщины таким вещам»,— объяснила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.Однако причина подобной чувствительности не всегда связана со здоровьем. Для некоторых людей это явление характеризуется некой ритуальностью, ведь взрослые с самого детства внушают детям, что из-за плохой погоды портится настроение:«Человек принимает эту установку без фильтра критичности. Он может даже не помнить, кто и когда ему это сказал. Среди метеозависимых людей тех, кому эту зависимость внушили, безусловно, больше».Чтобы восстановить тонус сосудов и преодолеть головную боль, необходимо принимать лекарства, назначенные врачом, пить крепкий сладкий чай и заниматься спортом.