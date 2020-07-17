В США доказали, что регулярный секс уменьшает риск ранней смерти
Сотрудники Вашингтонского университета выяснили, что люди с регулярной половой жизнью реже становятся жертвами онкологических болезней, а также хронических заболеваний сердца и других ключевых внутренних органов. Секс, как предположили ученые, оказывает на организм человека примерно такой же эффект, как систематические тренировки умеренной интенсивности.
Масштабное исследование, проведенное американскими учеными, показало, что у людей, которые занимаются любовью раз в неделю и чаще, примерно на пятьдесят процентов ниже вероятность ранней смерти, чем у тех, кто занимается сексом один-два раза в год. Результаты, полученные учеными, подтверждаются итогами опытов на животных.
Например, эксперименты на крысах показали, что частота сексуальных контактов в целом благоприятно воздействует на здоровье и продолжительность жизни модельных животных. Секс, кроме прочих положительных эффектов, позволяет организму лучше противостоять стрессу, что улучшает его защитные свойства, а также снижает вероятность развития серьезных заболеваний.
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