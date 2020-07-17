В США доказали, что регулярный секс уменьшает риск ранней смерти

Регулярный секс, частота которого составляет как минимум один раз в неделю, заметно снижает риск ранней смерти. К такому выводу, как пишет портал Med-heal.ru, пришли исследователи из США, которые опубликовали статью по теме в издании The Sun.Сотрудники Вашингтонского университета выяснили, что люди с регулярной половой жизнью реже становятся жертвами онкологических болезней, а также хронических заболеваний сердца и других ключевых внутренних органов. Секс, как предположили ученые, оказывает на организм человека примерно такой же эффект, как систематические тренировки умеренной интенсивности.Масштабное исследование, проведенное американскими учеными, показало, что у людей, которые занимаются любовью раз в неделю и чаще, примерно на пятьдесят процентов ниже вероятность ранней смерти, чем у тех, кто занимается сексом один-два раза в год. Результаты, полученные учеными, подтверждаются итогами опытов на животных.Например, эксперименты на крысах показали, что частота сексуальных контактов в целом благоприятно воздействует на здоровье и продолжительность жизни модельных животных. Секс, кроме прочих положительных эффектов, позволяет организму лучше противостоять стрессу, что улучшает его защитные свойства, а также снижает вероятность развития серьезных заболеваний.