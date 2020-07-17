Снизить риск слабоумия помогает кислородная камера
Кислородная камера, поддерживающая высокое давление, усиливает работу мозга и улучшает когнитивные способности. Основными областями, в которых произошли улучшения, оказались зоны, важные для внимания, скорости обработки информации, исполнительных функций и общей когнитивной функции. А все эти показатели обычно снижаются с возрастом.
Работала значительная корреляция между когнитивными изменениями и улучшением мозгового кровотока в определенных зонах. Лечение также привело к регенерации мелких кровеносных сосудов в мозге пациентов, помогая бороться с окклюзиями (непроходимостью) кровеносных сосудов.
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