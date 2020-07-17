Снизить риск слабоумия помогает кислородная камера

Израильские исследователи, передает Xinhua, обнаружили, что инновационное лечение в гипербарической кислородной камере улучшает когнитивные функции у здоровых пожилых людей. Университет Тель-Авива и медицинский центр имени Шамира провели исследование с участием 63 человек старше 64 лет, 33 из которых лечились в гипербарической кислородной камере в течение трех месяцев, а остальные 30 были из контрольной группой.Кислородная камера, поддерживающая высокое давление, усиливает работу мозга и улучшает когнитивные способности. Основными областями, в которых произошли улучшения, оказались зоны, важные для внимания, скорости обработки информации, исполнительных функций и общей когнитивной функции. А все эти показатели обычно снижаются с возрастом.Работала значительная корреляция между когнитивными изменениями и улучшением мозгового кровотока в определенных зонах. Лечение также привело к регенерации мелких кровеносных сосудов в мозге пациентов, помогая бороться с окклюзиями (непроходимостью) кровеносных сосудов.