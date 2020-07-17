Кардиолог перечислила причины тахикардии

Врач-кардиолог Гульназ Халимова нередко слышит просьбу от пациентов выписать таблетку от частого пульса, однако справиться с этим состоянием возможно лишь установив ее причину. А их может быть довольно много.Заставить сердце биться чаще могут не только заболевания сердца, физическая нагрузка, сильное волнение, стресс или горячая ванна, но и употребление утром натощак или через час после еды сладостей, меда, ягод и фруктов.Также тахикардию провоцируют курение, алкоголь и прием стимуляторов, к которым, к слову, относят не только энергетики, но и кофе, чай и шоколад.Причиной становится и отравление. При этом токсические соединения могут попасть в организм как с некачественными продуктами, так и при вдыхании паров, через кожу и слизистые.Факторами, способствующими появлению тахикардии, кардиолог также назвала лишний вес, онкологические заболевания, эндокринные нарушения, в том числе сахарный диабет и заболевания щитовидной железы, дефицит витаминов и микроэлементов, железодефицитную анемию, низкое и высокое артериальное давление и воспалительные процессы в лор-органах, ЖКТ и мочеполовой системе.Учащению пульса способствует и прием некоторых лекарств, в первую очередь левотироксина, антидепрессантов, антиаритмиков, аскорила, сальбутамола, гормонов и сосудосуживающих назальных спреев.— И это, я уверена, не полный список, — говорит доктор Халимова. Часто причин несколько, и одна усугубляет другую.