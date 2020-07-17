Названы самые полезные витамины и минералы для сердца

Эти витамины укрепляют сердце и сосудыОрганизму для правильной работы очень нужны витамины, микроэлементы и другие ценные вещества. На своей странице в Instagram нутрициолог Анна Кашпур рассказала, какие витамины поддерживают работу сердечно-сосудистой системы.Витамин РР (ниацин)Этот витамин необходим для выделения энергии из углеводов и жиров, для белкового обмена. Входит в состав ферментов, обеспечивающих клеточное дыхание. Ниацин снижает уровень "плохого" холестерина в крови, и повышает уровень "хорошего". Этим веществом богаты тунец, отруби, куриная грудка, зелёный горошек, чеснок, красный сладкий перец.КалийПри недостатке калия возникают нарушения работы сердечной и скелетной мускулатуры, может развиться аритмия. Калий выводит избыточную жидкость из организма, уменьшая нагрузку на сердце и снижая артериальное давление. Калием богаты: чернослив, курага, фасоль, горох, орехи, петрушка и листовые овощи, картофель, брокколи, бананы, черная смородина.МагнийЭтот элемент участвует в регуляции передачи нервных импульсов и в сокращении мышц. Оказывает спазмолитическое действие, а также снижает давление, потому что оказывает расслабляющее действие на стенки сосдов. Дефицит магния может провоцировать аритмию и другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Магний можно найти в кунжуте, семенах тыквы, зерновых, бобовых, орехах, какао, зелени, морепродуктах, отрубях.Витамины группы В?Эти витамины улучшают метаболизм в миокарде. Например, одна из производных витамина В1 (кокарбоксилаза) стимулирует сердечные сокращения и жизненно необходима для человека. Витамин В6 помогает выводить из организма вредный холестерин. Ими богат шпинат, фасоль, горох, орехи, картофель, цитрусовые.Омега-3Жирные кислоты Омега-3 улучшают текучесть крови, уменьшают ее вязкость, защищая сосуды от образования тромбов, понижают уровень холестерина и триглицеридов. Их можно найти в жирных сортах рыбы, оливковом масле, рыбьем жире.Витамин РОн укрепляет стенки сосудов, нормализует состояние стенок капилляров, повышая их прочность и эластичность, снижает давление, замедляет сердечный ритм. Рутин есть в зеленом чае, цитрусовых, гречке, шиповнике, вишне, малине, смородине.