Почему пить витамины вредно
Прежде всего стоит понять, откуда наш организм берет витамины. Большинство из них мы получаем из пищи, D3 вырабатывается под действием ультрафиолета, а витамины РР и D синтезируются в организме самостоятельно.
Если вы не страдаете от дефицита витаминов, но все равно начинаете их принимать в виде биологических активных добавок, в лучшем случае, вы в пустую потратите деньги. Ведь ваш организм просто вымоет их из организма.
Но нередко случаются ситуации, когда прием витаминов приводит к опасным последствиям. Переизбыток витаминов может спровоцировать развитие опухолей. «Передоз» железом, в свою очередь, может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. Из-за повышенного содержания витаминов D и Е может начаться диарея, потеря аппетита, головные боли и нарушение сна. Выпадение волос, ломкость ногтей, дерматиты появляются вследствие переизбытка витамина А.
Самым эффективным способом восполнить баланс витаминов является сбалансированное питание. В ежедневном рационе обязательно должны быть фрукты, овощи, орехи.
В случае, если по медицинским показаниям у вас пониженное содержание каких-либо витаминов, обратитесь к специалисту. Только доктор может назначить вам правильно подобранный курс биологических активных добавок.
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