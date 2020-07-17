Любовь к красному мясу ускоряет старение

Если вы слишком увлекаетесь красным мясом и переработанными продуктами из него вроде колбасы, это может ускорить натуральные процессы старения. Красное мясо опасно увеличивает уровень железа в крови.Употребление слишком большого количества красного мяса ускоряет процессы старения, как установили исследователи из Шотландии и Германии. По их словам, для долгой и здоровой жизни людям следует следить за показателями железа в крови, не допуская их роста. Этот вывод ученые сделали на основе анализа генома более миллиона людей. Их интересовало, какие процессы влияют на то, что старение у каждого человека происходит с разной скоростью.Полученные учеными выводы могут ускорить развитие лекарств для лечения самых разных возрастных болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания и старческое слабоумие. Чем более внимательно люди будут следить за показателями железа в крови, тем выше вероятность предотвратить характерные возрастные нарушения здоровья. Исследователи предполагают, что полученные ими данные по поводу метаболизма железа объясняют, почему содержащее большое количество этого минерала красное мясо связано с возрастными расстройствами.В ходе своего исследования учёные сфокусировались на трех показателях биологического старения - продолжительности жизни, здоровая продолжительность жизни ( прожитые без болезней годы), а также долголетие. Биологическое старение это скорость, с которой все функции организма теряют свой потенциал со временем. У каждого человека эта скорость индивидуально, от нее зависит и развитие многих возрастных болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и опухоли, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)