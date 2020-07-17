Названы овощи и ягоды, помогающие в борьбе с раком

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Раковые заболевания стали бичом нашего времени. От риска развития онкологии сейчас не застрахован никто. В то же время, как пишет издание «Слово и Дело», соблюдение некоторых правил все же помогает как в качестве профилактики, так и относительно самого лечения болезни.Среди них следует назвать отсутствие вредных привычек и регулярная физическая активность. Также положительное действие дает и правильный рацион. Специалисты утверждают, что применение некоторых продуктов позволяет существенно снизить риск онкологии.К таким продуктам относятся, в частности, томаты, полезные свойства которых известны уже достаточно давно. В данном случае важно нахождение в их составе ликопина, поскольку именно это вещество сейчас считается наиболее активным антиоксидантом. Очень полезен для профилактики рака, а также других болезней, чеснок. Здесь эффект обусловлен соединениями селена, алексина и аллицина. Еще одним мощным антиоксидантом является свекла. Она позволяет тормозить развитие злокачественных опухолей. Ее полезные свойства связаны с большим наличием витаминов Е, А, РР и группы В, а также кальция, калия, магния, натрия и фосфора. Не будет лишним и применение в пищу смородины, которая в своем составе имеет очень редкую растительную жирную кислоту Омега-6. Полезен при онкологии и для ее профилактики редис, содержащий большое количество снижающей риск появления рака клетчатки.