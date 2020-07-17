Диетолог Фус назвала доступный защищающий от рака продукт
Фус заявила, что брокколи является одним из самых полезных сортов капусты благодаря содержанию важных микроэлементов, мощных антиоксидантов: в ее состав входят витамины B9 (фолиевая кислота) и C, бета-каротин. В своем Instagram диетолог рассказала о брокколи как о доступном защищающем от рака продукте.
«Ее клетчатка разных видов – целлюлоза, пектин, лигнин – помогает бороться с запорами, улучшает работу кишечника, предотвращает его онкологические заболевания», - поделилась Фус.
Помимо этого, брокколи способствует продлению молодости, помогает худеть, дополнила врач.
Диетолог назвала самый правильный способ есть брокколи – употреблять растительный продукт нужно полусырым, после трех-четырех минут варки на пару. Либо подвергать бланшированию. Для этого в кипящую воду следует опустить в нее овощи на 30-60 секунд, чтобы они стали мягкими, после чего поместить в ледяную воду для остановки процесса приготовления.
«Такой способ приготовления сохраняет яркий цвет овощей, делает их вкуснее», - сообщила специалист.
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