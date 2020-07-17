Диетолог Фус назвала доступный защищающий от рака продукт

Российский диетолог Светлана Фус констатирует, что доступным защищающим от рака продуктом является брокколи. Употребление овоща, по ее словам, препятствует развитию онкологических процессов кишечника.Фус заявила, что брокколи является одним из самых полезных сортов капусты благодаря содержанию важных микроэлементов, мощных антиоксидантов: в ее состав входят витамины B9 (фолиевая кислота) и C, бета-каротин. В своем Instagram диетолог рассказала о брокколи как о доступном защищающем от рака продукте.«Ее клетчатка разных видов – целлюлоза, пектин, лигнин – помогает бороться с запорами, улучшает работу кишечника, предотвращает его онкологические заболевания», - поделилась Фус.Помимо этого, брокколи способствует продлению молодости, помогает худеть, дополнила врач.Диетолог назвала самый правильный способ есть брокколи – употреблять растительный продукт нужно полусырым, после трех-четырех минут варки на пару. Либо подвергать бланшированию. Для этого в кипящую воду следует опустить в нее овощи на 30-60 секунд, чтобы они стали мягкими, после чего поместить в ледяную воду для остановки процесса приготовления.«Такой способ приготовления сохраняет яркий цвет овощей, делает их вкуснее», - сообщила специалист.