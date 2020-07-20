Сон поможет пережить неожиданности, доказали неврологи

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Университет Миссури, пишет "Российская газета", заявляет: сон необходим для нормальной работы памяти. Во сне кратковременная память превращается в долговременную, а мозг избавляется от ненужной информации. Были проведены эксперименты с плодовыми мушками, которые позволили выделить у сна еще одну важную функцию - сон помогает мозгу приспособиться к неожиданностям.Была инициирована экстремальная ситуация - молодых и взрослых особей лишили возможности летать. В итоге все особи впадали в долгий сон. Эксперты выявили нейроны, которые заставляли мозг дольше находиться в состоянии сна при нефункционирующих крыльях. Эти же нейроны работают при нормальном формировании крыльев.Очевидно, умение летать и управление крыльями с рождения интегрировано в мозг мушек, что, правда, не исключает необходимость освоения данных навыков. Отсутствие работающих крыльев заставляет мозг перестраиваться. И в этом помогает сон - он усиливает пластичность мозга. По мнению ученых, выводы актуальны для людей. Они советуют увеличивать продолжительность сна, если требуется адаптироваться с неожиданными изменениями.