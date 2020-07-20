Диетолог назвал лучшее время для похудения

Лишний вес легко уходит тогда, когда энергия не требуется для того, чтобы согреться.

Лето названо лучшим временем для похудения. Об этом заявил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Он объяснил, что летом лишний вес уходит гораздо легче, чем в другое время года “просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий”. По словам специалиста, в этот период люди естественным образом теряют примерно полтора килограмма.

“Можно сказать, что еда имеет тепловую составляющую. Организм расщепляет пищу через окисление, а окисление сопровождается выделением энергии. Часть энергии улавливается молекулами АТФ, а часть нет, поэтому после еды становится жарко. Когда вокруг и так жарко, то дополнительная энергия не нужна”, — пояснил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
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