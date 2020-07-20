Диетолог назвал лучшее время для похудения
Лето названо лучшим временем для похудения. Об этом заявил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Он объяснил, что летом лишний вес уходит гораздо легче, чем в другое время года “просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий”. По словам специалиста, в этот период люди естественным образом теряют примерно полтора килограмма.
“Можно сказать, что еда имеет тепловую составляющую. Организм расщепляет пищу через окисление, а окисление сопровождается выделением энергии. Часть энергии улавливается молекулами АТФ, а часть нет, поэтому после еды становится жарко. Когда вокруг и так жарко, то дополнительная энергия не нужна”, — пояснил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
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