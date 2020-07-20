Медики назвали продукты, помогающие похудеть без голода

Российские медики утверждают: чтобы похудеть, не нужно изводить себя голодом и во всем ограничивать – наоборот, рацион должен быть многообразным.Специалисты назвали продукты, помогающие похудеть без голода, сообщает НГС Кемерово. Они дали советы по составлению рациона, в котором должны содержаться все важные питательные вещества.Овощи. Они являются источником клетчатки, набухающей в пищеварительном тракте и замедляющей усвоение углеводов, благодаря чему поддерживается длительное чувство сытости, уменьшаются аппетит и количество поглощаемой еды. По словам фитнес-тренера Артема Савина, для похудения в пишу следует употреблять больше овощей зеленого цвета, поскольку они лучше усваиваются организмом и стимулируют обменные процессы.Орехи. Их скромные порции эффективно защищают от приступов голода. Орехи сочетают жиры и белок – компоненты, требующие длительного пищеварения и дающие много энергии, способствующей активному метаболизму. Если заменить орехами все вредные перекусы, к которым люди часто прибегают между основными приемами пищи, это поможет сделать фигуру стройнее значительно быстрее. В день следует употреблять до 30-40 граммов.Сыры. Твердые сорта содержат большое количество кальция – минерала номер один для худеющих. Ежедневно можно съедать до 50 граммов продукта. Другой вариант – белые сыры: рикотта, тофу, моцарелла. Это очень богатые источники белка, защищающего от приступов голода и укрепляющего мышечную массу, что важно для похудения.«В рационе должны обязательно присутствовать белок и жиры из расчета грамм на килограмм веса. Большая часть жиров должна быть растительного происхождения, животные жиры – в умеренном объеме. Что касается углеводов, их поставщиками должны быть крупы, овощи, фрукты», - дала совет худеющим тренер Виктория Яблокова.Квашеная капуста. По словам врача-диетолога Ирины Торопыгиной, продукт богат пробиотиками, которые способствуют похудению, улучшая микрофлору и функционирование ЖКТ. Помимо того, в нем много клетчатки. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека – 150 граммов в день.Сало. Свиное сало богато ненасыщенными кислотами, быстро и надолго насыщающими организм. Съеденный кусочек позволяет длительное время обходиться без перекусов, не чувствуя голода. Дневная норма для здорового человека – 30 граммов, при повышенном холестерине – максимум 10 граммов.