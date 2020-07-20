Чем может обернуться питье холодной воды в жару?

Каким бы сильным не было желание, пить холодную воду в жару не нужно – это может иметь определенные негативные последствия для здоровья.

На страницах журнала Freundin (Германия) специалисты объяснили, чем может обернуться питье холодной воды в жару.

Сужение кровеносных сосудов. Когда мы пьем почти ледяную воду, кровеносные сосуды рефлекторно сужаются. Это означает, что кровь больше не циркулирует по организму, как раньше, и доставляет меньше кислорода к его тканям. Ее недополучение сердцем и мозгом особенно опасно.

Головная боль. Причиной опять-таки являются суженные сосуды и нехватка кислорода – это может обернуться головной болью напряжения.

Проблемы с кровообращением. Мы пьем очень холодную воду, чтобы остыть в жару, однако наше тело начинает разогревать ее до своей температуры. Это отнимает много энергии – подобное напряжение способно вызвать сбой системы циркуляции. Тепло может начать накапливаться, что чревато нарушением кровообращения.

Боль в животе. Питье холодной воды в жару, повышающее риск сосудистых спазмов, также может негативно повлиять на пищеварение, работа которого напрямую зависит от кровообращения. Люди с чувствительным желудком должны быть особенно осторожны – для них такая попытка охладиться может обернуться болью в животе, диареей.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь