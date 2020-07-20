Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Каким бы сильным не было желание, пить холодную воду в жару не нужно – это может иметь определенные негативные последствия для здоровья.На страницах журнала Freundin (Германия) специалисты объяснили, чем может обернуться питье холодной воды в жару.Сужение кровеносных сосудов. Когда мы пьем почти ледяную воду, кровеносные сосуды рефлекторно сужаются. Это означает, что кровь больше не циркулирует по организму, как раньше, и доставляет меньше кислорода к его тканям. Ее недополучение сердцем и мозгом особенно опасно.Головная боль. Причиной опять-таки являются суженные сосуды и нехватка кислорода – это может обернуться головной болью напряжения.Проблемы с кровообращением. Мы пьем очень холодную воду, чтобы остыть в жару, однако наше тело начинает разогревать ее до своей температуры. Это отнимает много энергии – подобное напряжение способно вызвать сбой системы циркуляции. Тепло может начать накапливаться, что чревато нарушением кровообращения.Боль в животе. Питье холодной воды в жару, повышающее риск сосудистых спазмов, также может негативно повлиять на пищеварение, работа которого напрямую зависит от кровообращения. Люди с чувствительным желудком должны быть особенно осторожны – для них такая попытка охладиться может обернуться болью в животе, диареей.