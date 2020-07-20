Звездный диетолог Римма Мойсенко рассказала об опасности лечебного голодания

Зарубежные ученые подтвердили, что диеты, основанные на имитации голода, могут повышать эффективность противораковой терапии. Но нужно понимать, что лечебное голодание — это инструмент, который можно применять исключительно под врачебным наблюдением — говорит звездный диетолог Римма Мойсенко, глава клиники "Риммарита"."Голод может применяться в качестве терапевтического инструмента, но назначить такой способ лечения может только врач. Конечно, перед этим человека полностью обследуют, чтобы обнаружить все потенциальные риски. Например, если есть проблемы с ЖКТ, то лечебное голодание может стать фактором обострения этих проблем. И так далее", — отметила Римма Мойсенко в беседе с представителями сетевого издания Nation News.Основанные на имитации голода диеты, как добавила Мойсенко, позволяют подключить к процессу лечения такой мощный фактор, как аутофагия. Этот процесс позволяет клеткам самостоятельно выводить токсины, способные провоцировать самые разнообразные хронические болезни."С нарушениями процесса детоксикации организма связаны многие онкологические, метаболические, ментальные, а также другие заболевания. Самый простой и распространенный пример — сахарный диабет второго типа", — сказала Мойсенко, подчеркнув, что лечебное голодание может оказывать выраженный терапевтический эффект, если подходить к нему правильно.