Звездный диетолог Римма Мойсенко рассказала об опасности лечебного голодания
"Голод может применяться в качестве терапевтического инструмента, но назначить такой способ лечения может только врач. Конечно, перед этим человека полностью обследуют, чтобы обнаружить все потенциальные риски. Например, если есть проблемы с ЖКТ, то лечебное голодание может стать фактором обострения этих проблем. И так далее", — отметила Римма Мойсенко в беседе с представителями сетевого издания Nation News.
Основанные на имитации голода диеты, как добавила Мойсенко, позволяют подключить к процессу лечения такой мощный фактор, как аутофагия. Этот процесс позволяет клеткам самостоятельно выводить токсины, способные провоцировать самые разнообразные хронические болезни.
"С нарушениями процесса детоксикации организма связаны многие онкологические, метаболические, ментальные, а также другие заболевания. Самый простой и распространенный пример — сахарный диабет второго типа", — сказала Мойсенко, подчеркнув, что лечебное голодание может оказывать выраженный терапевтический эффект, если подходить к нему правильно.
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