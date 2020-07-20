Разработан медицинский скотч, которым можно заклеивать органы
Вещество представляет собой особый клей. Он способен быстро и надежно прикрепляться к влажным поверхностям тканей. Раствор имеет специальную формулу, которая позволяет мгновенно снять скотч без боли и повреждений. Прочность скотча достигается благодаря специальному веществу N-гидроксисукцинимиду.
Разработка уже прошла испытания на животных. Ткани свиньи удалось отделять друг от друга спустя пять минут после склеивания без повреждений и особых проблем.
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