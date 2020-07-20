Крупнейший анализ показал опасности предиабета

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Предиабет опасен для сердца и сосудов, а также увеличивает риск смерти. Но при своевременной диагностике его последствия можно смягчить.Предиабет – фактор риска развития болезней сердечно-сосудистой системы, а также смерти от любой причины, показал крупный метаанализ, который опубликован в The BMJ.О предиабете говорят, когда уровень сахара в крови у человека повышен, но его показатели недостаточны для диагноза сахарного диабета. Это состояние указывает на высокий риск развития диабета. Ученые указывают, что в мире с этим состоянием живот не менее 470 миллионов человек.В последние годы поднимался вопрос об увеличении риска болезней сердца на фоне предиабета, но разрозненные исследования давали противоречивые результаты. Новый метаанализ объединил данные 129 научных работ, которые охватили около 10 миллионов человек. Его провели ученые из Южного медицинского университета( Southern Medical University) в Китае.Исследование показало, что предиабет связан с увеличением риска смерти от любой причины на 13% ростом вероятности появления сердечно-сосудистых болезней на 15% в течение 10 лет. На его фоне увеличивался риск инфарктов и инсультов. У людей, которые уже страдали от болезней сердца и сосудов, предиабет был связан с увеличением риска смерти на 36%.Ученые указывают, что ранняя диагностика предиабета дает хорошие шансы на эффективное лечение, которое предупредит сердечно-сосудистые болезни.