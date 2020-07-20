9 лучших суперфудов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Вкусно и правильно питаться в современные времена стало гораздо проще. Продукты доступны в неограниченных количествах для большинства стран, цены доступны, а разнообразие помогает не заскучать с одним и тем же набором еды в холодильнике. Но особенно эффективны и интересны различные суперфуды. О них сегодня и пойдет речь.Кокосовое маслоСуперфуд содержит в составе множество полезных кислот — от лауриновой до каприловой, а также витамины Е и К. Масло можно использовать для укрепления зубов, десен, красоты кожи, избавления от стрессов, повышения иммунитета. Масло используется как для приготовления пищи, так и как косметика для лица, тела и волос.Ягоды асаиТропический фрукт в составе имеет антиоксиданты, аминокислоты, клетчатку. Витаминные группы С, А, В и другие позволят получить максимум пользы от суперфуда. Столовую ложку ягод следует заливать водой, добавлять в смузи, йогурты и так далее.Семена чиаНаверное, самый известный суперфуд с большим количеством омега-3, природная клетчатка и разные минералы. Семена отлично утоляют голод, подходят для людей с непереносимостью глютена. Эффективнее всего добавлять чиа в йогурты, салаты, каши. Желательно съедать 2-3 столовые ложки суперфуда в день.Семена льнаДанный продукт подходит под описание суперфуда за счёт содержания аминокислот, клетчатки, витаминов группы А и В, жирных кислот омега-3 и других полезных компонентов. Особенно важен лен для тех, у кого наблюдаются признаки эмоционального и психологического выгорания.Маковый порошокПо-другому суперфуд именуют перуанским женьшенем. В нем есть множество витаминов, микро- и макроэлементов, кальция, цинка, фосфора и так далее. Идеален для женщин для улучшения гормонального фона, сексуального желания, избавления от кожных проблем и стимуляции регенерации кожи.Конопляные семенаСемечки этого растения — отличный источник протеина, омега-3 кислот, минералов и клетчатки. Можно добавлять суперфуд в каши, соки и смузи в любое время суток.Какао-порошокПорошок из какао-бобов поможет обеспечить организм антиоксидантами, витамином В, железо и кальцием в достаточном количестве. Безопасный и натуральный продукт позволит улучшить аппетит, стимулировать работу желудка и быстро уснуть.Морская водоросльЙод, минералы, антиоксиданты в составе суперфуда позволят улучшить память, иммунитет, стать бодрее и энергичнее. Водоросль рекомендуют есть для улучшения состояния органов пищеварения, при сердечных заболеваниях.Порошок из ростков пшеницыРостки пшеницы должны присутствовать в рационе каждой женщины. Ведь они обеспечивают организм омолаживающим действием за счёт содержания витаминов группы А, К, Е, антиоксидантов. Улучшение работы иммунной системы и очищение от токсинов и шлаков при поедании суперфуда будет обеспечено.