При условии системного следования данным правилам на протяжении длительного времени, похудеть можно почти вдвое быстрее – на 65%. Мечтающим сбросить вес диетологи дали несколько простых рекомендаций.Специалисты озвучили несколько простых правил, помогающих худеть вдвое быстрее. По их словам, стать стройнее можно даже следуя лишь одной из этих установок.Первое правило – регулярно употреблять яйца. Достаточно низкокалорийные, они содержат много белка, поддерживают долгое чувство сытости, что защищает от лишних перекусов.Еще одно условие: использовать специи, поскольку они стимулируют активные метаболические процессы, тем самым заставляя тело сжигать больше жира.Помимо того, рекомендуется употреблять ферментированные продукты, содержащие живые бактерии. Благодаря им улучшается работа пищеварительного тракта, улучшается состояние микрофлоры кишечника – на этом фоне активнее осуществляется обмен веществ, позволяя худеть вдвое быстрее.Другое правило – употреблять больше продуктов, содержащих клетчатку (пищевые волокна). Такая пища тоже ускоряет обмен веществ.Простой секрет, как худеть вдвое быстрее – достаточно спать, добавляют медики. Если спать по 7-8 часов в день, гормональный фон стабилизируется, что непосредственно отражается на механизмах голода, аппетита, насыщения – у человека не возникает с этим проблем. Недосып, наоборот, способствует набору жира, пишет издание «Эксперт».