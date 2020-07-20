Диетолог Кален назвала продукты, вызывающие проблемы со здоровьем

Диетолог Елена Кален перечислила в своем Instagram продукты, способствующие появлению проблем со здоровьем, например, в работе почек и печени. В первую очередь, считает эксперт, нужно отказаться от колбасных изделий.«Регулярное употребление таких продуктов может спровоцировать серьезные нарушения в работе почек и печени, а также сказаться на эластичности кожи», - сказала диетолог Елена Кален о пище, вызывающей проблемы со здоровьем.Едва ли не самым опасным специалист считает колбасу в ее разнообразных вариантах. Этот продукт, по словам Кален, содержит «огромное количество жира, соли и красителей», при регулярном его потреблении возможны серьезные повреждения почек, печени, кожи.Также к продуктам, вызывающим проблемы со здоровьем, относится сдобная выпечка. Булочки, пироги, белый хлеб отличаются высоким гликемическим индексом, означающим их способность резко повышать уровень глюкозы в крови, что увеличивает риск развития сахарного диабета. Их дрожжи способствуют вздутию живота, ухудшают функциональность кишечника.Продукты категории фастфуда Кален тоже советует минимизировать. Они содержат слишком много трансжиров и соли, нарушают водный баланс, вызывают отеки, ухудшают состояние сосудов.Помимо того, говорит диетолог, здоровью вредят газированные напитки и молоко. Фосфорная кислота газировок вымывает из организма кальций, магний, увеличивая вероятность суставных проблем, остеопороза. Что касается молока, ее лактоза тяжело усваивается взрослым организмом и способна стать причиной газов, вздутия живота, пояснила специалист.