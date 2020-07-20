Инфекционист рассказал про «правило пяти секунд» при падении еды на пол
По его словам, дело здесь совершенно не в том, сколько времени упавшая пища провела на полу, а в том, насколько он загрязнен. В случае, если в помещении царит идеальная чистота, в уличной обуви там никто не ходит и нет домашних животных, то тогда действительно, упавшая на пол еда может быть безопасной.
Во всех же других случаях это может быть чревато очень тяжелыми последствиями для здоровья. Поэтому еду, упавшую на пол в общественном месте необходимо выбрасывать, иначе разного рода кишечные инфекции не заставят себя долго ждать.
«Для того чтобы обсеменить кусок пищи, инфекции не нужно какое-то длительное время. Здесь уже зависит не от времени, а от концентрации загрязненности поверхности. Если кусок упадет на достаточно чистый пол, который недавно протерли, ему и за полчаса ничего не будет», — приводит издание «Слово и Дело» слова Ильи Акинфеева.
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