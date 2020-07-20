Доктор Комаровский опроверг мифы о тепловом и солнечном ударе

Частая проблема для многих.Евгений Комаровский рассказал, что такое солнечный и тепловой удар, а также о том, как их избежать. Соответствующую публикацию доктор разместил на своей странице в социальной сети Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.«Есть стандартная рекомендация о том, что желательно наносить солнцезащитный крем минут за 20 до того, как решите куда-то выходить. Самое главное — когда вы возьмете в руки крем, фактически есть всего два вещества, которые могут использоваться: оксид цинка и диоксид титана. Все остальное — коммерческий бред», — прокомментировал Комаровский.Также доктор обозначил, что крем не возымеет нужного результата, если вы его нанесете непосредственно на пляже. Кроме того, не стоит забывать о шапке, при жаре она порой бывает нужнее, чем в зимнюю пору.Стоит понимать, что тепловой удар может случиться как в жаркую погоду, так и в условиях повышенной температуры в бане, сауне либо транспорте. А солнечный — это, скорее, частный случай теплового удара, возникающий из-за воздействия прямых солнечных лучейС целью профилактики теплового и солнечного удара рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор, при этом соблюдать питьевой режим и не есть слишком плотно, отдавая предпочтение кисломолочным продуктам и овощам.В некоторых случаях не помешает принять прохладный душ. И ни в коем случае не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25 градусов. Сохраняйте эмоциональное спокойствие, так как любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового и солнечного удара.