Названы продукты, неожиданно вызывающие ожирение печени

Не только алкоголь и сало в больших количествах могут вызывать ожирение печени – некоторые продукты тоже дают этот эффект, причем совершенно неожиданно, так как обычно их негативные качества оказываются глубоко скрытыми.Ожирению печени свойственно скопление в органе большого количество жира: он начинает занимать до 10% всего объема. Данное состояние представляет серьезную угрозу здоровью организма, оно может быть предшественником цирроза и последующего рака печени. Самое неприятное, что опасные процессы способны развиваться практически бессимптомно долгое время до момента, когда нарушение становится уже значительным, даже необратимым.Медики предупреждают, что одной из распространенных причин, вызывающих ожирение печени, является неправильное питание, злоупотребление некоторыми продуктами. Неожиданно среди таких продуктов специалисты называют и такие, которые воспринимаются здоровыми, полезными, об этом пишет журнал «Домашний очаг».Одними из самых вредных для печени, по их словам, являются обработанные мясные продукты. При их производстве часто используется жидкий дым, заставляющий жир преобразовывать в канцерогенное соединение бензапирен, способное разрушать клетки печени.Также небезопасны острые специи. Эксперты отмечают: они способны воздействовать на печень подобно токсинам, провоцирующим усиленное выделение желчи для их переработки. Излишки желчи, застаивающиеся в протоках, содействуют развитию жировой болезни печени.Различные подсластители и заменители сахара также могут влиять на орган как токсичные соединения. В попытках избавиться от них печень начинает работать с большим напряжением, что повышает риск ее повреждений.Специалисты констатируют: многие люди не подозревают, что едят очень много соли. Она поступает в организм с сосисками, сардельками, консервированными продуктами, хлебом – практически вся пищевая продукция содержит невероятные количества соли, используемой для усиления вкуса и продления срока сохранности. Это создает опасную нагрузку на печень.Неожиданный пункт в названном перечне продуктов, вызывающих ожирение органа, – это растительные продукты. Щавель, ягоды, фрукты и овощи с высоким уровнем кислотности перегружают печень, заставляя ее трудиться на износ, чтобы нейтрализовать кислоту. Любые перегрузки ослабляют ее, делают подверженной патологиям.Сладости в магазинах содержат маргарин, который переваривается совсем не так, как натуральное сливочное масло. Содержащие его продукты – одни из худших для печени, их часто потребление это прямой пут к ее ожирению.