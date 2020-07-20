Названы полезные и вредные свойства моркови

Три причины не есть слишком много моркови.Морковь очень полезна для организма, поэтому ее советуют есть как можно чаще. Но в чем именно ее польза? И почему чрезмерное употребление этого овоща может быть вредным? Давайте разберемся, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.В моркови содержится множество витаминов и полезных веществ: витамины С, Е, D, РР и группы В, бета-каротин, или провитамин витамина А, микроэлементы. Поэтому частое употребление продукта может укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи и волос, наладить метаболизм. Также морковный сок помогает получить более быстрый и красивый и загар. Но злоупотреблять морковью все-таки не стоит.Поедание моркови не рекомендуется людям с некоторыми болезнями и особенностями. Например, страдающим острым панкреатитом, людям с язвой желудка, людям с индивидуальной непереносимостью или аллергической реакцией на продукт.Также с большой осторожностью стоит добавлять в рацион морковь и блюда из нее тем, у кого диагностировали колит или гастрит с повышенной желудочной кислотностью.Если вы пьете морковный сок, его следует разбавлять водой. Это нужно для того, чтобы избежать побочных реакций вроде сонливости, тошноты, сыпи и пожелтения кожи.