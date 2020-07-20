Почему пищевые привычки важнее наследственности при похудении?

У каждого найдётся знакомый, который уверяет, что толстеет даже от запаха любимой вкусной пищи в то время, как остальные могут есть всё, что угодно и не поправляться. Так ли это на самом деле? Не факт. Ведь во многом привычки, сформированные с детства, гораздо важнее того, какая генетика вам досталась. Разбираемся в тонкостях правильного похудения.Как привычки влияют на похудениеСчитается, что кому-то повезло с быстрым обменом веществ, поэтому он остаётся стройным, а другие вынуждены страдать от замедленного метаболизма и отсюда возникают все проблемы. Диетологи уверяют: скорость обмена веществ у всех людей примерно одинаковая. Однако на нее влияют самые различные факторы. И один из самых важных факторов — пищевые привычки.Если вы начнете следить за худыми людьми и выспрашивать их о том, как у них получается оставаться стройными даже при поедании сладостей и жареной картошке на сале, то поймете, что такие люди едят всё, но маленькими порциями. Причем даже не каждый день. Та же телеведущая Елена Малышева всем каждый раз перед Новым годом призывает не отказываться от традиционного оливье. Правда, съедать нужно не больше 100 граммов.Звёзды нередко делятся советами по похудению. Например, Юлия Высоцкая говорила, что не позволяла себе лишнего после рождения детей, но о красивой форме не было и речи. Только потом поняла, что вкусная еда всегда присутствует в нашей жизни, избавиться от неё сложно. И когда готовишь пирожки или макароны по-флотски, необязательно съедать всё и сразу. Ведь можно оставить на завтра, когда уже может даже не захотеться. Иными словами, надо перестать зацикливаться на еде, чтобы привести вес к желанному результату, а отражение бы радовало.Мать пятерых детей Наталья Водянова при этом считает важным отказаться от фастфуда. Лучше уж голодать, чем есть бургеры или стрипсы. Подобную пищевую привычку она прививает и собственным детям. Добавляя, что нужно есть медленно, тщательно жуя каждый кусок пищи. Привычку в ней сформировала бабушка модели. К тому же модель увлекается интервальным голоданием, считая, что данный метод позволяет оздоровиться и быть в форме.Но не стоит слепо верить абсолютно всем советам звезд и делать так, как ваш кумир. Нужно подбирать комфортные именно для вас условия, чтобы по идее повысить скорость обмена веществ. С возрастом метаболизм становится медленнее, поэтому важно учитывать свои пищевые привычки. То, что было актуально в 30 лет, уже не будет работать в 45. Поменять привычки в еде вполне реально, главное — понимать, зачем вам это надо, и двигаться к своей цели.