Эксперт: пробиотики и пребиотики однозначно работают

Евгений Сас, гастроэнтеролог, гепатолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, отмечает: сейчас тема поддержания здоровой микрофлоры кишечника является одной из самых актуальных.Различные исследования показали, что есть регуляторное воздействие микрофлоры кишечника на состояние иммунной системы, основные показатели углеводного и липидного обмена, а также показатели основного обмена и многое другое. Из всех средств, используемых для коррекции кишечной микрофлоры, наиболее известны две группы препаратов: пробиотики и пребиотики. При довольно схожем звучании разница между ними довольна значительна."Пробиотики - это живые микроорганизмы, схожие по структуре с сапрофитной флорой человека и способные оказывать благоприятное влияние на организм через оптимизацию его кишечной микрофлоры. Генетически они все же отличаются от нашей нормальной флоры, поэтому действие пробиотиков определяется временем, на которое они могут абсорбироваться на слизистой оболочке кишечника. Обычно это составляет от 3 до 7 дней (изредка больше). После этого они покидают кишечник и выходят с калом.В чем же тогда их польза, если они не приживаются? Пробиотики действуют как наемные рабочие: период пока они находятся в кишечнике, они подавляют рост патогенных микроорганизмов, и создают условия для восстановления нашей микрофлоры. Действуют быстро, но эффект продолжается лишь период приема плюс 3-7 дней (в зависимости от периода их жизни в кишечнике).Они являются хорошей альтернативой антибиотикам при легких кишечных инфекциях. Для этого сейчас даже разработали высокодозные пробиотики (70-80 и более миллиардов). Но пробиотики только напоминают наши бактерии, поэтому в некоторых случаях могут вызвать нежелательные реакции, к примеру, аллергические. Чтобы избежать этих нежелательных явлений, необходимо использовать только проверенные штаммы.Пребиотики - это неперевариваемые в кишечнике ингредиенты различного происхождения, способные оказывать благоприятный эффект на организм человека через селективную стимуляцию роста и/или активности представителей нормальной микрофлоры кишечника. Пребиотики стимулируют собственную флору, широко распространены в природе, наиболее приемлемы для профилактики нарушений нормальной микрофлоры при действии неблагоприятных факторов. Но, эффект от употребления пребиотиков проявляется недостаточно быстро (требуется время для наработки эндогенной микрофлоры). В некоторых случаях, чтобы достичь результата максимально быстрого и продолжительного, эти две группы препаратов комбинирую - получается синбиотик", - комментирует Сас.