Как похудение поможет меньше храпеть

Избавление от лишнего веса - один из наиболее эффективных способов борьбы с храпом. Это неприятное явление зависит не только от количества килограммов, переносимых на теле, но и от размера шее.Существует целый ряд факторов, вызывающих храп, включая положение тела во время сна и форму рта. Но вес и употребление алкоголя играют решающую роль. Чаще всего храпят люди с лишним весом. Если у женщины обхват шеи более 40 дюймов, а у мужчины свыше 43, они почти наверняка «храпуны». С возрастом храп становится более выраженным - дыхательные пути сужаются, мышцы горла слабеют, а похожий на палец небный язычок, висящий над входом в горло, тоже теряет упругость. Изменения приводят к тому, что по мере выдыхания воздух не может свободно выходить из носа и горла.Лучшим средством борьбы с храпом является похудение. Мужчины часто переносят лишний вес вокруг шеи, что сдавливает дыхательные пути. При крупной шее потеря нескольких килограммов приведет к заметному улучшению. К сожалению, сказать это гораздо проще, чем сделать. Из-за храпа человек теряет качество сна, чаще просыпается по ночам, а при нарушенном сне вырастает аппетит, из-за чего «храпун» съедает больше сладостей, что, в свою очередь, увеличивает вес. Это замкнутый круг, который сложно разорвать. При усталости в мозге активируется зона поощрения, которая и требует от человека нездоровой пищи.Таким людям лучше помогут различные диетические планы, сочетающие периодическое голодание, систему 5:2 и средиземноморскую диету. Лучше всего искать рацион, который сработает лично для вас, поскольку все люди индивидуальны.