Не только польза: названы вредные свойства брокколи

Много брокколи все же бывает.Брокколи — очень популярный овощ. И не зря, ведь в нем содержится множество полезных элементов и витаминов. Но стоит ли есть брокколи каждый день? И почему этот продукт может быть вредным.В брокколи содержатя витамины К и С, также это хороший источник фолиевой кислоты, каротенодиов, калия, клетчатки. Регулярное употребление такой капусты может помочь укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи и волос. Но этот овощ может и навредить, если есть его слишком много.Чрезмерное употребление брокколи может спровоцировать расстройство желудка, тошноту и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому не стоит есть более 300 г капусты в день.Также в момент срезания брокколи в овоще образуется вещество сульфурофан, оно служит природной защитой от вредителей. Для большинства людей он не представляет опасности, ведь выводится из крови всего за несколько часов. Но людям с высокой химической чувствительностью лучше не злоупотреблять такими продуктами.Не нужно увлекаться брокколи и тем, у кого есть проблемы с имунной системой, заболеваниями печени и щитовидной железы. Это может спровоцировать новые симптомы или ухудшить общее состояние организма.