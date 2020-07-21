Ученые не советуют пожилым людям отказываться от животного белка

Исследования показали: животные белки, передает The Hindustan Times, работают лучше растительных, с точки зрения поддержания скелетных мышц по мере старения. Растущая популярность вегетарианства заставила ученых Королевского колледжа Лондона с опасением оценивать перспективы для пожилых людей.Известно: по мере старения мышечная масса начинает сокращаться. Аминокислоты - строительные блоки для мышц - поступают, в том числе, из пищи. И, чтобы добиться выраженного эффекта увеличения мышечной массы, нужно съесть значительно больше растительных белков по сравнению с животными. Ученые сделали этот вывод, проанализировав влияние соевого и пшеничного белка на состояние мышечной ткани.Простой переход от животных белков к растительным без корректировки общего потребления белка, скорее всего, пагубно скажется на здоровье мышц при старении, предупреждают ученые. Лучше использовать более сбалансированный и менее экстремальный подход, потребляя и животные, и растительные белки.