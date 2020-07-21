Назван дешевый фрукт, защищающий от болезней мозга

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Доступный дешевый фрукт – яблоки – был назван медиками Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) одним из лучших борцов с болезнями мозга, включая слабоумие. Об этом рассказало издание Express.По словам врачей, рацион питания влияет на функционирование мозга, и для его защиты от развития дегенеративных процессов, деменции очень полезно есть яблоки (тем более что этот фрукт отнюдь не экзотичный, а дешевый и распространенный).Представители NHS констатируют: яблоки способствуют здоровому функционированию мозга благодаря высокому уровню флавоноидов. Эти вещества обладают мощными антиоксидантными свойствами, что неоднократно подтверждалось научными исследованиями.Эксперты ссылаются на данные, полученные исследователями из Университета Кардиффа. Они обнаружили, что насыщенный флавоноидами рацион питания способен повышать когнитивные способности и препятствовать развитию негативных процессов в мозге, ведущих к появлению болезни Альцгеймера.«Было установлено, что люди, потребляющие большое количество флавоноидов, меньше склонны к развитию болезней мозга, хотя точный механизм воздействия данных веществ пока остается не выявленным», - рассказали врачи.Они добавили, что, помимо яблок, полезные мозгу соединения содержат также цитрусовые, бобовые и ягоды.