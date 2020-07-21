Врачи назвали худшие утренние пищевые привычки

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От еды, употребляемой на завтрак, во многом зависит самочувствие в течение дня, а также здоровье в целом. Соответственно, завтрак должен быть максимально здоровым и сбалансированным — говорят зарубежные медики, которые назвали самые опасные утренние пищевые привычки. Статью по теме опубликовало сетевое издание "Актуальные новости".Врачи говорят, что одна из самых серьезных ошибок, совершаемых людьми с утра — это употребление кофе сразу после пробуждения. "Пить кофе или чай с утра настоятельно не рекомендуется. Лучший вариант — это стакан чистой воды. Можно добавить в воду немного меда, чтобы стимулировать работу желудочно-кишечного тракта", — отмечают специалисты, добавляя, что пить кислые напитки (в частности — апельсиновый или лимонный сок) с утра тоже не стоит.На завтрак не стоит есть продукты, которые вызывают газообразование. Это, в частности, капуста, рыбные и мясные консервы, бобовые, а также макароны из муки высшего сорта.Другая нежелательная утренняя пищевая привычка — употребление слишком жирной еды, которая может повышать давление и уровень холестерина, а также снижать защитные функции организма. "Не следует употреблять напитки сразу после еды. Лучше подождать некоторое время, чтобы не мешать процессам пищеварения в ЖКТ", — добавляют специалисты в области здорового питания.