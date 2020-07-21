Эксперт заявил, что заразиться коронавирусом в море невозможно

Коронавирус не опасен во время купания в море благодаря разрушительному воздействию соленой воды и ультрафиолетового излучения на его липидную оболочку. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире программы "Время покажет" на Первом канале."Соленая вода разрушает липидную оболочку вируса, и ультрафиолетовое излучение этот вирус инактивирует. То есть на пляже и в море этот вирус не опасен", — сказал он.Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что заразиться коронавирусной инфекцией при купании в открытых водоемах невозможно, так как они подвергаются воздействию большого количества солнечных лучей, губительных для коронавируса.