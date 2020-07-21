Названы главные причины образования тромбов

Бич двадцать первого века.Наверное, каждый человек слышал о тромбах и тромбозах, но не все представляют, насколько это может быть опасным. Именно тромб ответственен за развитие таких смертельных заболеваний, как инфаркт миокарда и ишемический инсульт. Также вследствие образования тромбов может развиться гангрена, а при отрыве его – тромбоэмболия легочной артерии.Очень часто в средствах массовой информации можно услышать, что именно тромб стал причиной смерти того или иного популярного артиста или режиссера. На первый взгляд ничего страшного в этом слове нет, но многие задаются вопросом, почему он может быть опасен. Так что такое тромб. Тромб представляет собой сгусток крови, который образуется в кровеносном сосуде или полости сердца. Он состоит из белков, главным образом фибрина, и может быть пристеночным или обтурирующим, т.е. полностью закрывающим просвет сосуда. Закупоривающие тромбы чаще образуются в мелких сосудах, тогда как пристеночные – в крупных венах нижних конечностей и полости сердца.Отчего образуются тромбыОбразование тромбов – защитная реакция организма, направленная на остановку кровотечения. Всем известно, что при мелких порезах, кровь останавливается достаточно быстро, и происходит это благодаря закрытию поврежденных капилляров мелкими тромбами. При нарушении процесса тромбообразования может возникнуть угроза жизни.Существует три основных причины, от чего образуются тромбы в сосудах:Изменение сосудистой стенки;Повышенная вязкость крови;Нарушенный ток крови.К изменениям сосудистой стенки чаще всего приводит атеросклероз. При неправильном питании избыточный холестерин образует бляшки в артериях. Под действием различных факторов в этих жировых наростах откладывается кальций. То есть мягкие и эластичные сосуды превращаются в хрупкие и изъязвленные. Так как основной функцией тромбов является закрытие ран, то они очень любят образовываться в этих поврежденных местах.При некоторых заболеваниях (онкологических, аутоиммунных), генетических дефектах свертывающей системы, а также обезвоживании, наблюдается повышение вязкости крови. Внутрисосудистая жидкость становится более тягучей, от чего образуются тромбы.Замедленный ток крови по венам в результате малоподвижного образа жизни, а также турбулентный ток крови (на разветвлениях сосудов при повышенном артериальном давлении), могут способствовать тромбообразованию.Следует помнить, что побочным эффектом некоторых лекарственных препаратов, например, оральных контрацептивов, может быть тромбофиллия. Поэтому самостоятельное назначение лекарств может стать именно тем, от чего образуются тромбы.Симптомы тромба будут различные, в зависимости от типа сосуда, в котором он образовался.Артериальный тромбоз приводит к развитию: инфаркта миокарда, инсульта, гангрены конечности, некрозу кишки.Характерными проявлениями тромбоза артерий в зависимости от пораженного органа являются: боль в области сердца при инфаркте, неврологические нарушения при инсульте, боль, онемение, похолодание и изменение окраски конечности, а также кишечная непроходимость и боль в животе.Заболевания при венозном тромбозе также различаются в зависимости от локализации: тромбофлебит нижних конечностей, тромбоз воротной вены печени, тромбоз яремной вены и венозного синуса головного мозга.Симптомами венозного тромбоза являются:Отек, боль, покраснения пораженного участка ноги;Боль в животе, проявления панкреатита, цирроза печени;Боль в области шеи, нарушение зрения.Тромбозы вен опасны еще и тем, что в них быстро размножаются микроорганизмы, что приводит к воспалению сначала окружающих тканей, а затем и всего организма (сепсис).Поэтому, при тромбе симптомы могут быть различными, но всегда очень серьезными.Почему отрывается тромб и чем это опасноПеремещение тромба внутри сердечнососудистой системы возможно с током крови.Для этого необходимо два основных условия.1. Тромб должен быть не обтурирующим, т.е. свободно размещаться внутри сосуда. Обычно такие тромбы образуются в венах ног и полости сердца.2. Скорость крови должна быть достаточной для отрыва тромба.Опасность мигрирующих тромбов заключается в том, что они могут перемещаться на значительные расстояния, фрагментироваться и приводить к закупорке большого количества сосудов.Наиболее распространенным примером отрыва тромба является тромбоэмболия легочной артерии из вен нижних конечностей. Казалось бы, не самое серьезное заболевание (варикозное расширение и тромбофлебит) может привести к внезапной смерти.Никто не может сказать, почему отрывается тромб именно в тот момент, когда меньше всего этого ожидаешь. Например, пациент после операции уже идет на поправку и готовится к выписке. Он встает и начинает собирать вещи, но внезапно начинает задыхаться и теряет сознания. Обычно так и развивается тромбоэмболия легочной артерии. В связи с этим, крайне необходимы своевременная профилактика и эффективное лечение тромбов.Профилактика тромбовВ основе профилактики тромбов лежат принципы:Здоровое питание;Подвижный образ жизни;Поддержание нормальной вязкости крови.Принцип здорового питания направлен в основном на снижение уровня холестерина в крови. Для этого необходимо ограничить прием жиров животного происхождения, и увеличить в рационе количество фруктов и овощей, а также рыбы и зелени. Эти нехитрые правила профилактики тромбов позволят сохранить сосуды эластичными на долгие годы. Кроме того, есть продукты питания, которые снижают свертываемость крови. К ним относятся вишня, зеленый чай, свекла.Не только для профилактики образования тромбов, но и для поддержания организма в тонусе, необходимо каждый день хотя бы 30 минут посвящать физическим упражнениям. Какого рода будет эта нагрузка, каждый сам выбирает. Но куда полезнее прогулки на свежем воздухе, чем занятия в душном тренажерном зале.Также необходимо помнить, что риск образования тромбов в венах ног резко повышается при длительном пребывании в вынужденном положении (например, в самолете) и при постельном режиме (например, после операции). Для профилактики тромбов в этих случаях необходимо по возможности чаще вставать и прохаживаться. У пациентов в послеоперационном периоде оправданно применение эластичного бинтования ног.Для поддержания нормальной вязкости крови врачом может быть рекомендован прием специальных препаратов. Они влияют на разные звенья образования тромба и имеют свои строгие показания и противопоказание. Прием этих препаратов без назначения доктора может быть опасным.Лечение тромбовЛечение тромбов в первую очередь зависит от того, где он расположен.При артериальных тромбозах необходимо как можно скорейшее восстановление кровотока в пораженном сосуде. Если катастрофа случилась в мозге, то у врача для лечения тромбов не более 2-3 часов, если в сердце не более 6 часов. Самыми стойкими к нарушению питания оказались ткани конечностей и кишки. Существует два основных способа устранения тромба.1. Хирургический метод, который включает в себя шунтирование, стентирование и механическое удаление тромба.При шунтировании хирург выполняет наложение дополнительного пути кровоснабжения в обход пораженного сосуда. Эта открытая операция и производится она под наркозом. Более современный способ устранения неполадок – этостентирование. Этот метод заключается в постановке стента (полый цилиндр похожий на пружинку) в область сужения сосуда. Производится он через прокол в артерии и обезболивания не требует. Перед стентированием иногда удаляют тромб путем отсасывания специальным шприцом.2. Терапевтический методЗаключается в растворении тромба с помощью специальных лекарств (тромболитиков), вводимых внутривенно.Несколько другая тактика лечения при венозных тромбозах. Здесь все определяется тем, насколько высока опасность его отрыва от стенки сосуда.При флотирующих тромбах (свободно перемещающихся в просвете сосуда) выполняют перевязку вены или устанавливают специальную ловушку для тромбов – кава-фильтр. Для стабилизации тромба можно использовать гепарин или его аналоги.При полном закрытии просвета вены можно применять лекарства, которые будут разрушать тромб и в некоторых случаях приведут к восстановлению кровотока по поврежденному сосуду. В редких случаях для лечения тромба используют хирургическое его удаление из вены.Образование тромбов – как медаль, которая имеет две стороны. С одной стороны, это защищает организм от кровотечений, с другой, может привести к внезапной смерти. Поэтому очень важно знать основные симптомы тромбозов, чтобы успеть получить медицинскую помощь.Немаловажным является и профилактические мероприятия, заключающиеся главным образом в здоровом питании и умеренных физических нагрузках. Не стоит забывать и о риске тромбообразования во время вынужденной гиподинамии (в самолете или после операции). При этом оправдано эластичное бинтование ног или использование компрессионных чулок.