Ученые нашли перспективную мишень для лечения возрастной макулодистрофии

Ученые из Исследовательского института Sanford Burnham Prebys показали, что белковый компонент крови витронектин является многообещающей мишенью для разработки лекарства от возрастной макулодистрофии, основной причины потери зрения у пожилых людей. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), также имеет значение для болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с витронектином.«Наши результаты предполагают, что витронектин, имеющий форму липкого пропеллера, управляет образованием сферических отложений, которые накапливаются и вызывают возрастную макулодистрофию. Эти информация позволяет сосредоточиться на поиске средств, предотвращающих образование отложений, с последующим сохранением зрения», - рассказывает доктор Франческа Марасси, старший автор исследования.Марасси уже работает с коллегами, чтобы определить соединения, нацеленные на витронектин. Появление препарата, замедляющего развитие возрастной макулодистрофии, может быть полезно и для лечения других заболеваний, связанных с бляшками.Витронектин является основным компонентом амилоидных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера, и холестериновых бляшек, которые вызывают сердечные заболевания.