Ученые нашли перспективную мишень для лечения возрастной макулодистрофии
«Наши результаты предполагают, что витронектин, имеющий форму липкого пропеллера, управляет образованием сферических отложений, которые накапливаются и вызывают возрастную макулодистрофию. Эти информация позволяет сосредоточиться на поиске средств, предотвращающих образование отложений, с последующим сохранением зрения», - рассказывает доктор Франческа Марасси, старший автор исследования.
Марасси уже работает с коллегами, чтобы определить соединения, нацеленные на витронектин. Появление препарата, замедляющего развитие возрастной макулодистрофии, может быть полезно и для лечения других заболеваний, связанных с бляшками.
Витронектин является основным компонентом амилоидных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера, и холестериновых бляшек, которые вызывают сердечные заболевания.
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