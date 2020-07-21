Диетолог Королева рассказала, сколько яиц оптимально съедать за неделю

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Известный российский диетолог, кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева рассказала, какое количество съеденных яиц в течение недели считается оптимальным. По словам эксперта, это четыре штуки.Куриные яйца были названы испанскими специалистами лучшим простым продуктом, способствующим похудению. Сбрасывать лишние килограммы помогает яичный белок, дающие длительное чувство сытости, рассказали они. Маргарита Королева поддерживает зарубежных коллег: они отметила, что белок яйца максимально адаптирован к человеческому организму и содержит практически все аминокислоты, вдобавок богатым источником белка является их желток.В эфире НСН уточнила, сколько яиц оптимально съедать за неделю – это четыре штуки.«Многим важно и нужно есть яйцо, иметь его в рационе. Продукт можно готовить в любом виде: варить, делать омлет, яичницу, добавлять в салат», - сказала эксперт.В то же время, рассказала врач, часть людей не очень хорошо переносит яйца. Подобная ограниченная переносимость обусловлена сделанными в детстве прививками, которые были сформированы на основе куриного яйца. В таком случае могут не усваиваться должным образом ни белок, ни желток.Тем, кто стремится похудеть, Королева посоветовала не ограничивать список животных продуктов в рационе только яйцами. Она заявила, что для поддержания здорового веса питание должно быть разнообразным и включать многочисленные продукты.