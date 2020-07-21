Как определить наличие паразитов в организме
На территории страны и в странах Европы распространены около 15 паразитарных инфекций. Все они могут вызывать разные неспецифические симптомы:
сухой кашель;
сыпь на коже;
зуд в области половых органов;
повышение температуры;
боль в животе;
нарушение зрения;
уплотнение под кожей;
кровь в моче;
выделение глистов с калом.
Однако стоит помнить, что такие симптомы могут быть вызваны другими причинами.
Чтобы снизить риск заражения достаточно запомнить общие пути передачи таких инфекций:
пить грязную воду и есть немытые продукты;
есть сырое или полусырое мясо или рыбу;
контакт с зараженным человеком;
контакт с калом или блохами зараженных животных;
контакт с зараженной водой или почвой.
Если у человека появляется какие-то симптомы паразитарной инфекции, то ему срочно следует обратиться к врачу. Не стоит в этом деле проявлять самостоятельность, так как все паразиты разные и для лечения каждого есть свой метод и медикаменты.
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