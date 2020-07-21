Как определить наличие паразитов в организме

Паразиты и глисты являются паразитическими организмами, которые могут инфицировать человека.На территории страны и в странах Европы распространены около 15 паразитарных инфекций. Все они могут вызывать разные неспецифические симптомы:сухой кашель;сыпь на коже;зуд в области половых органов;повышение температуры;боль в животе;нарушение зрения;уплотнение под кожей;кровь в моче;выделение глистов с калом.Однако стоит помнить, что такие симптомы могут быть вызваны другими причинами.Чтобы снизить риск заражения достаточно запомнить общие пути передачи таких инфекций:пить грязную воду и есть немытые продукты;есть сырое или полусырое мясо или рыбу;контакт с зараженным человеком;контакт с калом или блохами зараженных животных;контакт с зараженной водой или почвой.Если у человека появляется какие-то симптомы паразитарной инфекции, то ему срочно следует обратиться к врачу. Не стоит в этом деле проявлять самостоятельность, так как все паразиты разные и для лечения каждого есть свой метод и медикаменты.