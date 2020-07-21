Что опасно есть при сахарном диабете

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Сахарный диабет — хроническая болезнь, вызванная нарушением обменных процессов из-за дефицита синтеза инсулина и повышения сахара в крови. По статистике, в мире с ним борется более 300 миллионов человек. Жить с этим недугом не так-то просто, так как существует ряд ограничений в питании.Сахар, медВсе продукты, в составе которых есть сахар, надо исключить. К ним относятся шоколад, конфеты, мармелад, джемы и мороженое.КукурузаПричем в любом ее проявлении – поп-корн и мюсли. Все дело в высоком гликемическом индексе, который обозначает степень влияния углеводов определённого продукта на уровень глюкозы в крови.Фрукты и сухофруктыК счастью, не все, но многие - бананы, ананасы, арбуз, дыня, манго, финики, инжир и изюм. Но не стоит отчаиваться, ведь всегда можно выбрать что-то другое, например, яблоки и апельсины.Рис, пшено и манкаВсе дело опять же в высоком гликемическом индексе. В этих крупах его показатель слишком высок.ОвощиРечь идет только о свёкле, картофеле и тыкве. Эти продукты резко поднимают уровень глюкозы в крови.АлкогольИногда кажется, будто в спиртном напитке совершенно нет сахара, ведь на вкус он скорее кислый. Но, как правило, это ошибочное суждение – в алкоголе сахара хоть отбавляй.Пакетированные соки и сладкая газировкаНи для кого не секрет, что в этих напитках содержится ужасающее количество сахара. Поэтому людям с диабетом они категорически противопоказаны.