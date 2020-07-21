Что опасно есть при сахарном диабете
Сахар, мед
Все продукты, в составе которых есть сахар, надо исключить. К ним относятся шоколад, конфеты, мармелад, джемы и мороженое.
Кукуруза
Причем в любом ее проявлении – поп-корн и мюсли. Все дело в высоком гликемическом индексе, который обозначает степень влияния углеводов определённого продукта на уровень глюкозы в крови.
Фрукты и сухофрукты
К счастью, не все, но многие - бананы, ананасы, арбуз, дыня, манго, финики, инжир и изюм. Но не стоит отчаиваться, ведь всегда можно выбрать что-то другое, например, яблоки и апельсины.
Рис, пшено и манка
Все дело опять же в высоком гликемическом индексе. В этих крупах его показатель слишком высок.
Овощи
Речь идет только о свёкле, картофеле и тыкве. Эти продукты резко поднимают уровень глюкозы в крови.
Алкоголь
Иногда кажется, будто в спиртном напитке совершенно нет сахара, ведь на вкус он скорее кислый. Но, как правило, это ошибочное суждение – в алкоголе сахара хоть отбавляй.
Пакетированные соки и сладкая газировка
Ни для кого не секрет, что в этих напитках содержится ужасающее количество сахара. Поэтому людям с диабетом они категорически противопоказаны.
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