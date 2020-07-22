Диетолог рассказала, кому вредны арбузы

Диетолог Светлана Фус рассказала в своем Instagram, кому противопоказаны и вредны арбузы. По словам специалиста, прежде всего их нельзя есть при болезнях желудочно-кишечного тракта.Диетолог констатирует, что арбузы нельзя есть людям с обострившимися хроническими заболеваниями желудка и кишечника. Помимо того, они вредны тем, кто склонен к диарее, страдает камнями в почках, патологиями предстательной железы.В остальных случаях арбуз полезен: он эффективно увлажняет организм, насыщает его минералами, витаминами, электролитами. Одно из достоинств продукта – его насыщенность ликопином, каротиноидным пигментом, активизирующим выработку белка коллагена, который обеспечивает коже упругость и моложавый вид. Вдобавок он защищает ее от вредного влияния ультрафиолетовых лучей.В то же время, говорит специалист, даже при хорошем здоровье не нужно съедать более 200 граммов арбуза за день. Покупать его следует не раньше середины августа – ранние ягоды могут быть подкормлены нитратами.