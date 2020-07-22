Диетолог рассказала, кому вредны арбузы
Диетолог констатирует, что арбузы нельзя есть людям с обострившимися хроническими заболеваниями желудка и кишечника. Помимо того, они вредны тем, кто склонен к диарее, страдает камнями в почках, патологиями предстательной железы.
В остальных случаях арбуз полезен: он эффективно увлажняет организм, насыщает его минералами, витаминами, электролитами. Одно из достоинств продукта – его насыщенность ликопином, каротиноидным пигментом, активизирующим выработку белка коллагена, который обеспечивает коже упругость и моложавый вид. Вдобавок он защищает ее от вредного влияния ультрафиолетовых лучей.
В то же время, говорит специалист, даже при хорошем здоровье не нужно съедать более 200 граммов арбуза за день. Покупать его следует не раньше середины августа – ранние ягоды могут быть подкормлены нитратами.
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