Повышенный холестерин. Недорогое масло поможет снизить его уровень

Для снижения высокого уровня холестерина обычно рекомендуется сокращение жирных продуктов, но для любого правила есть исключения. Уменьшить концентрацию «плохого» холестерина в крови эффективно помогает недорогое масло – подсолнечное.Повышенный уровень холестерина, общего и «плохого» (ЛПНП, состоящего из липопротеинов низкой плотности), увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта, поэтому его профилактика очень важна для здоровья и продолжительной жизни. Людям с такой проблемой медики всегда рекомендуют корректировать рацион питания – прежде всего, строго контролировать в нем присутствие источников жира.Но эксперты организации Heart UK (Великобритания) заявляют: если продукты с высоким содержанием насыщенных жиров действительно могут повышать содержание «плохого» холестерина в крови, существуют виды жиров, стимулирующие активность «хорошего» холестерина ЛПВП (липопротеины высокой плотности), который снижает вероятность возникновения проблем с сосудами, сердцем и мозгом. Благодаря содержанию специфического белка, ЛПВП-холестерин обладает свойством очищать сосуды от жировых бляшек, переносить излишки «плохого» холестерина в печень, где из него образуется желчь.По словам специалистов, снижать повышенный «плохой» ЛПНП-холестерин за счет активации «хорошего» помогает употребление в пищу недорогого нерафинированного подсолнечного масла. Об этом пишет издание Express Health.«Исследования показали, что рацион, богатый олеиновой кислотой, содержащегося в масле, может помочь снизить избыточный уровень холестерина», - сообщили британские медики.Они рассказали об экспериментах, чьи участники придерживались диетических планов питания с нерафинированным подсолнечным маслом (в одной группе – 10 недель, в другой – 8 недель). Испытания показали, что использование масла, богатого олеиновой кислотой, поспособствовало увеличению содержания «хорошего» холестерина ЛПВП в крови испытуемых.«Холестерин сам по себе не вызывает атеросклероз. Патология возникает из-за соотношения ЛПВП и ЛПНП в крови человека. Если равновесие смещено в сторону ЛПВП, значит, бляшки не будут формироваться, – и наоборот. Нам всем нужно немного здорового жира в питании», - говорят представители Heart UK.Также для лучшего соотношения холестерина двух типов они рекомендуют контролировать потребление таких продуктов какмясные пироги, колбасы и жирное мясосливочное масло, сало, топленое маслосливочные, твердые сырыторты, печеньесодержащие кокосовое, пальмовое масло.Помимо этого, употреблятьжирную рыбукоричневый рисорехи и семенафрукты и овощи.