Холодная плазма помогла затянуться язвам при диабетической стопе

Под ее действием поверхность ран существенно сокращалась по сравнению с эффектом стандартного метода лечения.Лечение диабетической стопы холодной атмосферной плазмой показало хороший результат. Ее добавление к стандартному лечению ускоряет заживление язв по сравнению с применением только стандартного лечения. Исследование, которое подтвердило эффективность метода, опубликовано в JAMA Network Open.Диабетическая стопа – распространенное осложнение сахарного диабета, характеризующееся появлением язв, которые долго не затягиваются. Это состояние может приводить к ампутации ноги, оно сопровождается сильным снижением качества жизни. В Европе диабетические язвы на стопе встречаются у 5,1% диабетиков.Холодную атмосферную плазму (ХАП) ученые ранее уже предлагали для улучшения заживления ран. Считается, что своему терапевтическому эффекту она обязана реактивным формам газа.К девятому посещению врача у пациентов, получающих терапию ХАП, незатянувшаяся поверхность язвы на ноге была в среднем 30,5%. У диабетиков, которые получали только стандартное лечение, незажившей оставалась большая часть раны – 55%.Ученые сообщают, что ХАП не уменьшала количество микробов на поверхности раны и не облегчала течение раневой инфекции. Общее самочувствие пациентов и боль на этом этапе лечения также не отличались среди пациентов, которые получали или не получали лечение ХАП.Количество побочных эффектов в группе лечения ХАП и в группе плацебо практически не отличалось. Среди них образование рубцов после лечения, раздражение кожи, кровотечения.«Применение ХАП потенциально может приводить к более ранней выписки из больницы, что важно как для пациентов, так и для медработников», - пишут ученые.В исследовании принимали участие 45 пациентов, у которых было в общей сложности 65 диабетических язв на стопах. 33 пациента были в группе экспериментального лечения и 32 – в группе плацебо.Ученые подчеркивают удобство терапии ХАП: для нее не требуется специализированных центов, она может применяться при ранах разной глубины, при хронических язвах.