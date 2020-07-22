Диетологи объяснили, почему ягоды и фрукты сразу после обеда - не лучшая идея

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Естественные природные витамины не всегда идут на пользу.Побаловать себя сезонными ягодами и фруктами сразу после обеда - казалось бы, что может быть вкуснее и полезнее. Оказалось, что такой десерт таит в себе некоторые неприятные последствия. Особенно особенно опасно баловать себя вишней, абрикосами, черешней, клубникой прочими ягодами тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом.Обилие витаминов, полученных сразу, плохо перевариваются и создают дополнительную нагрузку на кишечник. При гастритах или других воспалительных процессах это чревато неприятными ощущениями. Прежде всего, это газообразование, которое создаст эффект вздутия в животе и прочие признаки дискомфорта. Может быть несварение и диарея, особенно от черешни, которую вообще многим есть вредно.По мнению диетологов, лучше всего есть фрукты и овощи между основными приемами пищи. Например, через час после того, как вы пообедали. При этом стоит учитывать, что фрукты перед обедом или ужином - тоже не лучшая идея.Они часто кислые, и если их есть натощак, то может быть обострение гастрита. Это хроническое заболевание, которое, раз возникнув, остается на всю жизнь и при тех или иных условиях обостряется. К тому же если человек съест фрукты и ягоды между приемами пищи, то перебьет себе аппетит, и у него следующий прием пищи сместится. Если они сладкие, то заменят ему полноценный ужин, потому что он наестся сахара вместо нормальной еды.