Назван доступный продукт, способный не допустить диабета

Новое исследование показало, что существует доступный продукт, способный не допустить диабета, – это корица. О том, что она была названа учеными очень эффективным натуральным средством, предотвращающим развитие опасного заболевания, сообщает Journal of the Endocrine Society.Авторами проекта по изучению антидиабетических свойств корицы стали ученые из трех стран: США, Германии и Южной Кореи. Они провели рандомизированное клиническое исследование влияние добавок корицы на уровень сахара в крови у людей с предварительной стадией диабета.Испытуемыми стали 51 человек с предиабетом – состоянием, при котором содержание сахара в крови оказывается высоким, но диабета как такового нет. Если такое нарушение никак не корректируется, может возникать диабет второго типа.На протяжении 12 недель участники трижды в день употребляли частично добавку корицы (500 миллиграмм) и частично – плацебо. Ученые убедились, что потребление корицы эффективно поддерживает стабильный уровень сахара в крови у страдающих предиабетом людей, не допуская развития диабета.«Добавки с корицей снижают уровень глюкозы в крови натощак и улучшают реакцию организма на прием пищи с углеводами. При этом продукт хорошо переносится, не вызывает аллергических реакций или каких-либо побочных эффектов», - рассказали научные специалисты.По словам одного из них, доктора Джулио Ромео из Диабетического центра Джослина, есть основания допускать, что корица может предотвращать возникновение диабета второго типа, хотя это ее качество еще должно подтвердиться более масштабным исследованием.