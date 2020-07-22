Обнаружен генный маркер, позволяющий различать атопический дерматит и псориаз
«В прошлом биопсия считалась золотым стандартом. Но это инвазивная, болезненная процедура. Наше исследование показывает, что использование клейкой ленты для сбора клеток кожи обеспечивает необходимую альтернативу», - рассказывает глава исследования Эмма Гутман-Ясски.
Ученые также обнаружили другие гены, связанные с иммунной и эпидермической барьерной функцией, которые не регулировались при атопическом дерматите или псориазе, но при этом различались в зависимости от болезни.
«Это революционное исследование подчеркивает важность лучшего понимания иммунных и барьерных изменений как у взрослых, так и у детей, живущих с воспалительными заболеваниями кожи», - отмечает доктор Марк Лебвол, один из авторов исследования.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий