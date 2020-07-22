Обнаружен генный маркер, позволяющий различать атопический дерматит и псориаз

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Ученые из центра Mount Sinai определили генный биомаркер, который позволяет различать атопический дерматит и псориаз с помощью неинвазивной процедуры. Речь идет о синтазе оксида азота 2 (NOS2). Результаты исследования представлены в Journal of Allergy and Clinical Immunology.«В прошлом биопсия считалась золотым стандартом. Но это инвазивная, болезненная процедура. Наше исследование показывает, что использование клейкой ленты для сбора клеток кожи обеспечивает необходимую альтернативу», - рассказывает глава исследования Эмма Гутман-Ясски.Ученые также обнаружили другие гены, связанные с иммунной и эпидермической барьерной функцией, которые не регулировались при атопическом дерматите или псориазе, но при этом различались в зависимости от болезни.«Это революционное исследование подчеркивает важность лучшего понимания иммунных и барьерных изменений как у взрослых, так и у детей, живущих с воспалительными заболеваниями кожи», - отмечает доктор Марк Лебвол, один из авторов исследования.