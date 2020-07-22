Обнаружен генный маркер, позволяющий различать атопический дерматит и псориаз

Ученые из центра Mount Sinai определили генный биомаркер, который позволяет различать атопический дерматит и псориаз с помощью неинвазивной процедуры. Речь идет о синтазе оксида азота 2 (NOS2). Результаты исследования представлены в Journal of Allergy and Clinical Immunology.

«В прошлом биопсия считалась золотым стандартом. Но это инвазивная, болезненная процедура. Наше исследование показывает, что использование клейкой ленты для сбора клеток кожи обеспечивает необходимую альтернативу», - рассказывает глава исследования Эмма Гутман-Ясски.

Ученые также обнаружили другие гены, связанные с иммунной и эпидермической барьерной функцией, которые не регулировались при атопическом дерматите или псориазе, но при этом различались в зависимости от болезни.

«Это революционное исследование подчеркивает важность лучшего понимания иммунных и барьерных изменений как у взрослых, так и у детей, живущих с воспалительными заболеваниями кожи», - отмечает доктор Марк Лебвол, один из авторов исследования.
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