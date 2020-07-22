Врач Гинзбург назвал пять самых полезных для организма групп продуктов

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург классифицировал самые полезные для организма продукты по группам – их получилось пять: рыба, овощи, приправы, масла и кисломолочные изделия.Рыба. Гинзбург назвал ее полезным источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, препятствующих развитию воспаления, улучшающих состояние сердечно- сосудистой системы и клеточных мембран. Помимо того, она обеспечивает витамином D, благодаря которому становятся крепче кости, а мозг становится лучше защищен от когнитивных расстройств.«В рационе обязательно должна присутствовать морская рыба: лосось, скумбрия, сардина, сельдь», - утверждает ученый.Овощи. Специалист назвал одними из самых полезных крестоцветные – это все виды капусты. По словам Гинзбурга, данные продукты содержат сульфорафан и индол-3-карбинол – вещества, которые «не дают сформироваться раку». Также необходимо употреблять ярко окрашенные овощи, поскольку они улучшают кровоток и состояние стенок сосудов.Приправы. Врач рекомендует включать в рацион куркуму, имбирь, перец, чеснок, лук. Пряные растительные продукты снижают тканевое воспаление, защищают от развития инсулинорезистентности.Масла. Группу составляют оливковое и льняное масла, обеспечивающие организм противовоспалительными полиненасыщенными жирными кислотами. Гинзбург предостерег от большого количества подсолнечного масла в рационе – это «делает человека больным».Кисломолочные продукты. Данная группа продуктов полезна для поддержания здоровой кишечной микрофлоры. Вдобавок снабжает организм кальцием, что особенно важно для профилактики остеопороза после 40-50 лет.Также врач-диетолог считает нужным употреблять грубый хлеб, ягоды, фрукты, гречку.«В такой пище мало сахара, она благоприятно действует на наш обмен веществ, помогая клеткам постоянно обновляться и самоочищаться», - постулирует специалист.