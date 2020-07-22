Исследователи оценят риск передачи COVID-19 от животных
Ученые собираются на сей раз выделить вирусы, носителями которых выступают эти животные, и с помощью молекулярного анализа показать у каких из них есть наибольший потенциал перехода к людям, производя заражение через дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт.
Комментирует руководитель исследовательской группы, профессор Алексей Ермаков: "Во вспышках предыдущих коронавирусных инфекций, а также COVID-19 "виноваты" летучие мыши, от которых инфекция перешла к другим животным, контактирующим с человеком. Чтобы избежать такой ситуации в будущем, необходимо осуществлять постоянный мониторинг носительства вирусов животными и исследовать возможность их передачи человеку.
На основе этой информации нужно строить прогнозы на будущее, как это было при СССР, когда ученые постоянно изучали необычные случаи гибели животных и возможность заболевания от них людей".
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