Диетолог назвала самый вредный продукт в магазине

Диетолог Елена Кален перечислила несколько продуктов питания, от покупки которых стоит отказаться во время похода в магазин.Особо вредными врач назвала колбасные изделия и колбасу. В них очень часто добавляют большое количество соли, жира и всевозможных красителей. По словам специалиста, при регулярном употреблении таких изделий могут произойти проблемы с почками и печенью. Также любовь к колбасе негативно повлияет на эластичность кожи.Вторым вредным продуктом диетолог назвала сладкую выпечку, в частности, из-за высокого гликемического индекса.«Скачки глюкозы могут привести к развитию сахарного диабета. Помимо этого, дрожжи вызывают вздутие живота и ухудшают работу кишечника», - приводит слова Кален агентство РИА Новости.При походе в магазин также желательно проигнорировать полки с газировкой. Она вымывает из организма кальций и магний и увеличивает риск возникновения остеопороза.Молоко, по мнению Елены Кален, тоже не самый полезный продукт. Оно содержит в себе лактозу, которая тяжело усваивается взрослыми людьми, что, в свою очередь, может привести к газам и вздутию живота.